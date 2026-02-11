Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области в суд передали дело о взятке сотруднику налоговой службы

В Ростовской области в суд передали уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) сотруднику налоговой службы. Фигурантом в деле стал один из предпринимателей, сообщили в СУ СК России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый заплатил сотруднику налоговой службы 9 млн руб. за сокрытие информации о дроблении бизнеса. Таким образом фигурант укрывался от уплаты налогов.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 50 млн. руб.

Мария Хоперская

