На ММК внедрена информационная система управления складом

В управлении подготовки производства (УПП) Магнитогорского металлургического комбината введена в промышленную эксплуатацию современная электронная система управления складскими процессами.

Проект реализован на базе российской платформы EME.WMS 5-го поколения компанией ЕМЕ — одним из лидеров отечественного рынка по разработке программного обеспечения в сфере логистики. Для ММК это стало важным шагом в замещении иностранного программного обеспечения. Система обеспечивает комплексную автоматизацию складских операций, включая управление материальными потоками, работой персонала, погрузочно-разгрузочной техникой и маркировкой товаров.

Пилотной площадкой для внедрения электронной системы управления складскими процессами стал участок оборудования №1 УПП, который включает 14 физических складов, а также 12 площадок открытого хранения. Ранее в течение семи месяцев проект находился в опытно-промышленной эксплуатации. Как отмечают специалисты, уже на старте работы системы был зафиксирован операционный эффект.

«Запуск полностью российской электронной системы позволил нам повысить точность складских операций. „Умный“ склад способствует сокращению времени на поиск, подбор и отгрузку оборудования, что напрямую влияет на общую скорость обеспечения производства. Автоматизация учета запасов минимизирует возможные ошибки, а контроль местоположения товаров в режиме реального времени обеспечивает лучшую управляемость складскими процессами», — отметил начальник участка оборудования №1 УПП ПАО «ММК» Артем Долгушин.

«Для нас этот проект имеет стратегическое значение. Сейчас „умная“ система работает на площади около 25 тыс. кв. м. Мы сознательно начали с самого сложного участка, чтобы отработать все нюансы перед масштабированием. Хотя прямая экономия от таких проектов не так очевидна, как, например, в производственных инициативах, он приводит к общей эффективности за счет оптимизации логистики, повышения прозрачности складских операций. Мы достигли поставленных целей и получили уникальный для металлургической отрасли опыт», — подчеркнул заместитель начальника УПП ПАО «ММК» Евгений Носов.

В ближайшей перспективе успешный опыт внедрения электронной системы управления складскими процессами на участке оборудования №1 планируется распространить на другие подразделения Управления подготовки производства ММК.

