Следователи проводят проверку по факту хлопка в многоквартирном доме в Ставрополе

В Ставрополе следователи разбираются в обстоятельствах хлопка в многоквартирном доме. О доследственной проверке сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

ЧП случилось днем 11 февраля на улице Матрены Наздрачевой. В результате случившегося никто не пострадал. Повреждения получили остекление балкона квартиры и припаркованные поблизости автомобили.

По предварительным данным, причиной хлопка стала разгерметизация баллона для заправки страйкбольного оборудования.

