Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следователи проводят проверку по факту хлопка в многоквартирном доме в Ставрополе

В Ставрополе следователи разбираются в обстоятельствах хлопка в многоквартирном доме. О доследственной проверке сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Предыдущая фотография

Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

Следующая фотография
1 / 2

Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

ЧП случилось днем 11 февраля на улице Матрены Наздрачевой. В результате случившегося никто не пострадал. Повреждения получили остекление балкона квартиры и припаркованные поблизости автомобили.

По предварительным данным, причиной хлопка стала разгерметизация баллона для заправки страйкбольного оборудования.

Мария Хоперская

Новости компаний Все