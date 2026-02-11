Следователи проводят проверку по факту хлопка в многоквартирном доме в Ставрополе
В Ставрополе следователи разбираются в обстоятельствах хлопка в многоквартирном доме. О доследственной проверке сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.
ЧП случилось днем 11 февраля на улице Матрены Наздрачевой. В результате случившегося никто не пострадал. Повреждения получили остекление балкона квартиры и припаркованные поблизости автомобили.
По предварительным данным, причиной хлопка стала разгерметизация баллона для заправки страйкбольного оборудования.