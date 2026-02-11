Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Стрельба в Анапе. Главное

  • Днем 11 февраля в одном из анапских техникумов произошла стрельба. В результате происшествия погиб охранник и пострадали два человека. Сейчас на месте дежурят бригады скорой медицинской помощи.
  • Стрельба началась в холле анапского учебного учреждения. Охранник не позволил нападавшему пройти дальше в здание. Он оперативно среагировал на случившееся и вызвал правоохранительные органы на место.
  • Согласно предварительной информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, стрелявшим является студент учебного учреждения. Он пришел в здание с неустановленным оружием. Молодого человека задержали.
  • Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося и мотивы действий задержанного устанавливаются. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил благодарность сотрудникам Росгвардии за оперативную работу.
  • Вениамин Кондратьев также отметил, что все медицинские учреждения готовы принимать пострадавших. При необходимости их доставят в краевые учреждения. Сейчас количество пострадавших еще уточняется.
  • Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту произошедшей стрельбы. Анапский межрайонный прокурор находится на месте происшествия и координирует работу спецслужб.
  • По факту произошедшего сотрудниками Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, на место происшествия выехала группа опытных следователей и криминалистов. Проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин, способствовавших совершению преступлений.
  • По словам главы Анапы Светланы Масловой, семье погибшего охранника окажут психологическую, медицинскую и социальную помощь. Для студентов, их родителей и преподавателей техникума власти Анапы организовали работу мобильного психологического центра. Также организуют горячую линию с психологами.

