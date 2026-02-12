12 февраля 1937 года, 89 лет назад, в здании Аничкова дворца открылся Ленинградский дворец пионеров имени А. А. Жданова, самый большой в СССР. Его помнит и знает не одно поколение ленинградцев, а для многих известных сегодня литераторов, режиссеров, актеров, шахматистов, ученых и даже космонавтов ленинградский Дворец пионеров стал началом пути в профессию.

Аничков дворец в 1810-е годы

Фото: Государственный Эрмитаж

Фото: Государственный Эрмитаж

Аничков дворец — самое старое из сохранившихся зданий на Невском проспекте. В 30-е годы прошлого века эта некогда роскошная императорская резиденция являла собой довольно печальное зрелище. К тому времени за свою двухвековую историю дворец многое пережил. До революции его не раз перестраивали в угоду вкусам владельцев и в стилях разных эпох, хотя свою изначальную планировку он не изменил: дворец стоит боком к Невскому и своим главным фасадом обращен в сторону Фонтанки. Еще в 40-х годах XVIII века, когда дворец строился, к нему от Фонтанки был прорыт канал, заканчивающийся у главного входа небольшой гаванью. Это было эффектно, но впоследствии канал засыпали.

Дворец не раз становился свадебным подарком одних монарших особ другим, здесь гремели самые изысканные балы великосветского Петербурга. В Аничковом несколько раз бывал Александр Пушкин, что через сто лет удивительным образом найдет свое отражение в интерьерах Дворца пионеров. Первый раз двадцатилетний поэт пришел в Аничков, чтобы прочитать свою поэму «Руслан и Людмила» другу и наставнику Василию Жуковскому — в то время Жуковский, поэт, переводчик, литературный критик, один из самых просвещенных людей своего времени, служил учителем русского языка у принцессы Шарлотты Прусской, супруги Великого князя Николая Павловича (будущего Николая I), и жил в квартире при дворце. Потом Пушкин, новоиспеченный камер-юнкер, был приглашен на бал в Аничков вместе с супругой красавицей Натальей Гончаровой. Последний визит поэта во дворец, по свидетельству исторических документов, состоялся за несколько месяцев до его смерти: Пушкин был вызван в Аничков на аудиенцию к императору Николаю I, который потребовал от поэта воздержаться от дуэли с Дантесом.

Императрица Мария Федоровна и великая княгиня Ксения Александровна в Аничковом дворце

Фото: Wikimedia

Фото: Wikimedia

Последней хозяйкой Аничкова дворца стала вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать последнего императора России. С 1899 года при дворце работала школа для детей дворцовых служащих. А последнее событие, связанное с императорской семьей, состоялось в Аничковом в 1914 году: в домовой церкви дворца венчались великая княжна Ирина Александровна Романова с князем Феликсом Феликсовичем Юсуповым. В 1916 году Мария Федоровна покинула дворец и Петербург.

После революции

1920-е годы. Туалетная комната императрицы Марии Федоровны на третьем этаже Аничкова дворца

Фото: pastvu.com

Фото: pastvu.com

В феврале 1917 год Аничков дворец национализировали и отдали культурно-просветительскому отделу города. Тот, в свою очередь, передал дворец новому Музею Города, в состав которого вошел Музей старого Петербурга, созданный еще в 1908 году. Директором нового городского музея стал один из его организаторов — архитектор Лев Ильин. Императорская обстановка в Аничковом дворце сохранялась вплоть до 1928 года. В 1926 году со здания сняли церковные купола домашней церкви на переплавку. Потом, как утверждают источники, Ильин и еще два десятка сотрудников музея после травли в ленинградских газетах и проверки специальной комиссией были уволены как «классово чуждые элементы». В 1928 году музей закрыли. Судьба многих экспонатов и ценных предметов интерьеров Аничкова дворца осталась неизвестной.

Выступление групп пионеров в день открытия сада Дворца пионеров в 1937 году

Фото: pastvu.com / автор неизвестен

Фото: pastvu.com / автор неизвестен

В 1935 году городские власти решили из бывшего императорского Аничкова дворца сделать дворец для детей. Надо отметить, что к тому времени дома пионеров создавались по всей стране. Но они были, конечно, совсем не то, что дворцы — более мелкие организации по структуре, с меньшим набором кружков, с разным учебно-материальным обеспечением. В Ленинграде, например, дома пионеров были практически в каждом районе, но дворец оставался одним-единственным во все годы существования пионерской организации.

В январе 1936 года вышло постановление Президиума Ленинградского Совета РК и КД (рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов) о создании нового детского образовательного учреждения — Дворца пионеров. Считается, что идея принадлежала первому секретарю Ленинградского горкома партии Сергею Кирову, он был убит в коридоре Смольного за два года до постановления. Дворцу же присвоили имя преемника Кирова на его должности — Андрея Жданова. И у Аничкова дворца началась совершенно новая жизнь.

Лучшее — детям

Вестибюль Дворца пионеров

Фото: Эдуард Хайкин / Музей истории Санкт-Петербурга

Фото: Эдуард Хайкин / Музей истории Санкт-Петербурга

Прежде всего, взялись за реконструкцию дворца под нужды детских кружков, секций и клубов. Этим занимались архитекторы Александр Гегелло и Давид Кричевский. Талантливейшие специалисты старой школы, они отнеслись к процессу бережно, сохранив и воссоздав немало дворцовых интерьеров, оставив лепнину, позолоту и расписные плафоны, великолепные люстры и канделябры, редкие вазы, сохранили зимний сад. Эта обстановка дворцовой роскоши и некий музейный дух и сегодня составляют особую атмосферу этого места. Немало помещений было перестроено, а дворцовую церковь переделали в кинозал на 300 мест. Художники из села Палех расписали комнаты сказок на сюжеты произведений Пушкина. Надо сказать, что палехские художники того времени были потомственными иконописцами, оставшимися после революции не у дел; они обладали уникальным письмом и создали палехскую лаковую миниатюру.

К зданию бывшего Императорского кабинета (угловое здание с колоннами, выходящее на набережную Фонтанки и Невский проспект) были пристроены симметричные корпуса, учитывая особенности архитектуры здания Кабинета и в соответствии с чертежами архитекторов, работающих над дворцовым комплексом в XIX веке. В новых корпусах разместились несколько студий и лабораторий. «На набережной р. Фонтанки намечается устройство спуска-лестницы к пристани, которая будет обслуживать Дворец и с которой будут отправляться на своих катерах и моторных лодках детские экскурсии в ЦПКиО, по реке Неве, в Петергоф и т. д.,— писали в журнале «Архитектура Ленинграда» авторы проекта Гегелло и Кричевский.— На той же оси, перед входом в главный корпус Дворца, будет устроен большой фонтан, украшенный скульптурными детскими группами. Между колоннами надстраиваемых дворовых флигелей, расположенных по бокам этой центральной оси, будут установлены фигуры и бюсты великих людей истории человечества, изображенных в детском и юношеском возрасте…» Не все из этого впечатляющего плана удалось воплотить — во всяком случае бюсты и фигуры остались в проекте. В оборудовании Дворца пионеров, по разным оценкам, участвовали 228 предприятий Ленинграда: например, машиностроительную лабораторию создавал Кировский завод, кабинет физики — «Электросила», судомодельную студию с бассейном — Балтийский завод, телефонную станцию — «Красная заря».

Руководитель пионерского ансамбля песни и пляски Дворца пионеров Ленинграда Исаак Дунаевский со школьниками

Фото: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

Фото: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

Директором Дворца пионеров был назначен Натан Штейнварг. Именно он пригласил для работы с детьми выдающихся личностей: академиков — историка Василия Струве и президента Географического общества СССР Льва Берга, геофизика Дмитрия Наливкина, ученого-зоолога и энтомолога Евгения Павловского, лекции по искусству читал академик и директор Эрмитажа Иосиф Орбели. Руководителем пионерского ансамбля песни и пляски стал Исаак Дунаевский.

Руководитель шахматного кружка Дворца пионеров гроссмейстер Михаил Ботвинник с пионерами

Фото: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

Фото: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

В первый же год во Дворце пионеров открылось более сотни детских кружков, были созданы отделы техники, художественного воспитания (театр кукол, оркестр баянистов, студии изобразительного искусства и художественного слова), кружки по теннису, фехтованию, спортивной гимнастике, клуб бальных танцев. Особенно знаменитым в те годы стал шахматный кружок — его вел гроссмейстер Михаил Ботвинник. Этот кружок еще до Великой отечественной войны посещали Виктор Корчной и Марк Тайманов, а после — Борис Спасский. Надо отметить, что высочайший уровень преподавания в кружках и секциях ленинградского Дворца пионеров, независимо от их направленности, сохранялся не только после войны, но и все советское время. Заниматься во Дворце пионеров было не только престижно, но и по-настоящему полезно — для получения глубоких знаний и творческих импульсов, для постижения культурных кодов и формирования личности. А еще здесь были лучшие елки и новогодние представления в городе. Попасть на главную городскую елку во Дворец пионеров было вполне осуществимой мечтой каждого ленинградского школьника.

Блокада и фронтовой ансамбль

Танцевальный ансамбль Дворца пионеров под руководством Аркадия Обранта

Фото: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки

Фото: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки

1 сентября 1941 года Дворец пионеров впервые после летних каникул оказался закрыт. Ушли на фронт 39 педагогов, 17 — в народное ополчение. Во время артобстрела был разрушен зимний сад, уничтожен аквариум. «В составленном немцами списке объектов, предназначенных к уничтожению, Дворец пионеров значился под № 192, как "Дворец юных большевиков"»,— отмечается на сайте anichkov.ru. В октябре во дворце начал работу хирургический стационар гражданского госпиталя на 1000 коек. Госпиталь проработал всю первую блокадную зиму, но уже весной 1942-го был переведен и во Дворце заработали кружки, а 28 июня прошел торжественный бал выпускников школ. Этой же весной состоялось первое выступление танцевального ансамбля Дворца под руководством Аркадия Обранта для сандружинниц и врачей 55-й армии. История этого ансамбля действительно поражает. Как такое вообще было возможно во время блокады?

Аркадий Обрант, выпускник Института физической культуры имени Лесгафта и балетмейстерских курсов при Ленинградском хореографическом училище, был приглашен еще до войны в качестве балетмейстера в ансамбль Дворца пионеров его руководителем Исааком Дунаевским. Обрант ставил сюжетные хореографические номера — танцы «Тачанка», «Варшавянка», «Казачью пляску» и другие. Эти эмоциональные и зрелищные номера нравились детям и взрослым, и кстати, задали тренд на долгие годы в детской художественной самодеятельности. Особенно популярна была «Тачанка» — ее копировали для выступлений в танцевальных кружках многих домов пионеров по всему СССР. В первые дни войны Обрант записался в народное ополчение. А в феврале 1942 года лейтенант Обрант появился в Ленинграде и стал обходить дома своих бывших учеников. Он получил задание пополнить артистами агитвзвод 55-й армии, а найти танцоров среди солдат было практически невозможно. Ему удалось собрать сначала девять человек — подростки были крайне истощены. «В таком состоянии Обрант доставил их в расположение армии, в прифронтовое село Рыбацкое, и так возник небывалый творческий коллектив — детский военный танцевальный ансамбль. Начались репетиции, и уже 30 марта 1942 года в зале местной школы состоялся первый концерт перед зрителями — сандружинницами и врачами»,— рассказывается в проекте РИА Новости «Созвездие Обранта». В очерке «Их воспитал фронт» сам хореограф вспоминал: «Ребята танцевали, превозмогая слабость… А в зрительном зале плакали девушки-сандружинницы, невозможно было удержаться от слез при виде изможденных блокадных детей, старающихся из последних сил весело и темпераментно плясать». После этого концерта детей отправили в госпиталь подлечиться.

Позднее в детском танцевальном ансамбле блокадного Ленинграда было уже 18 человек. «Танцевали в палатках медсанбатов. Не раз случалось, что танцы прерывались и артисты помогали переносить и перевязывать раненых,— писал журналист Юрий Алянский в своем рассказе «Танец в огне».— Надев рюкзаки, набитые костюмами и нехитрым реквизитом, исходили пешком дороги прифронтовой полосы. Ночные концерты в тесных избушках — их давали при свечах. От движения танцоров свечи гасли. Иногда танцевали даже без музыки — на самых передовых участках фронта, где каждый звук легко достигал вражеских укреплений. Тогда не играл аккордеонист, не аплодировали бойцы. Не слышно было стука каблуков — землю застилали сеном. Танцевали и на платформе бронепоезда…»

Молодежный фронтовой ансамбль при политотделе 55-й армии дал около 3 тыс. концертов на фронте и в Ленинграде. В начале лета 1944 года ансамбль приехал в Москву, чтобы выступить с концертом в Колонном зале Дома Союзов. «Когда на сцену выбежали подростки в военной форме с новенькими медалями "За оборону Ленинграда", зрительный зал встал»,— вспоминал Юрий Алянский. 9 мая 1945 года ансамбль выступил на Дворцовой площади с номером «Марш Победы».

В 1980 году по повести Юрия Яковлева «Балерина политотдела» был снят фильм «Мы смерти смотрели в лицо» — о военной истории удивительного ансамбля воспитанников ленинградского Дворца пионеров.

«Оттепель» и творчество

Режиссер, руководитель Театра юношеского творчества Дворца пионеров Ленинграда Матвей Дубровин (в центре) с учениками. Слева будущий театральный режиссёр и педагог, заслуженный деятель искусств РФ Вениамин Фильштинский

Фото: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

Фото: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

Конец 1950-х — 1960-е стали расцветом театральной жизни Ленинграда. В стране наступила хрущевская «оттепель», и на театральных подмостках началось время экспериментов. Появились «народные театры» — такое звание присваивалось самодеятельным коллективам со своей труппой, постоянным репертуаром и залом для спектаклей. Подобные объединения обычно вырастали из драмкружков для взрослых во дворцах культуры. И в этом ряду Театр юношеского творчества — сокращенно ТЮТ — во Дворце пионеров стал новым и уникальным явлением.

ТЮТ был основан в 1956 году педагогом и режиссером Матвеем Дубровиным. Он создал особую педагогическую систему воспитания детей «средствами театрального искусства», которую и воплотил в театре-школе при Дворце пионеров. ТЮТ (кстати, он существует во Дворце и сегодня) построен не так, как обычный театр со своей вертикалью, которую венчают режиссер и актеры, а внизу находятся театральные цеха костюмеров, гримеров, бутафоров, осветителей… В ТЮТе вместо вертикали работает «Круг Матвея Дубровина», где все профессии одинаково важны для результата и труд каждого по-своему ведет к спектаклю. То есть дети, по идее автора системы, работают не только на сцене, но и за сценой. Выбирают производственный цех и помогают сегодня костюмерам или осветителям, а завтра — выступают перед зрителями. Так Дубровин стремился научить студийцев театральным профессиям, пониманию процессов, взаимопомощи, избавлял юных актеров от звездной болезни. В ТЮТе существовало и самоуправление. Всеобщим голосованием избирался Совет театра из студийцев, он работал наравне педсоветом. Совет решал разные вопросы жизни театра, но должен был подчиняться ответственным дежурным или бригадирам. Такая вот модель коллегиальной демократии. ТЮТ был необычайно популярен в Ленинграде, через него прошли многие в будущем известные актеры, режиссеры, драматурги, педагоги, художники, театральные деятели. Среди них Станислав Ландграф, Лев Додин, Сергей Соловьев, Борис Смолкин, Николай Буров, Марина Герцовская, Александр Галибин, Андрей Краско, Вадим Фиссон, Николай Фоменко, Роман Трахтенберг и многие другие.

Сегодня ТЮТ — это старейший детский театр Европы. Здесь занимаются более 200 петербуржцев, им от 12 до 18 лет. У театра есть собственная сцена в театрально-концертном комплексе «Карнавал», построенном на территории Дворца пионеров в 1986 году.

В 1956 году детский литературный клуб, созданный еще в 1936-м Корнеем Чуковским, Николаем Тихоновым и Самуилом Маршаком, получил имя «Дерзание». В пионерском детстве здесь читали свои произведения и учились Лев Лурье, Александр Городницкий, Михаил Яснов, Николай Голь и еще многие поэты и прозаики.

Космонавт Георгий Гречко встречается с членами Клуба юных космонавтов Дворца пионеров в 1982 году

Фото: Павел Маркин / Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

Фото: Павел Маркин / Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

В 1961-м во Дворце пионеров открылся клуб космонавтики. Среди его воспитанников был будущий космонавт — Георгий Гречко. Справа от главного входа во Дворец уже выросла береза, которую когда-то во время своего визита в Ленинград посадили космонавты Герман Титов и Владимир Комаров.

В наши дни

Празднование Нового года в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных

Фото: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

Фото: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

В 1993 году решением комитета по народному образованию мэрии Санкт-Петербурга Дворец пионеров имени Жданова был преобразован в Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных. Сегодня во Дворце работают различные учебные отделы: Аничков лицей, отдел гуманитарных программ и детских социальных инициатив, отдел предшкольного образования, отдел техники, художественного воспитания, спортивные школы олимпийского резерва, театрально-художественный отдел и другие. Здесь проводятся различные фестивали и даже научные конференции. Более 1300 кружков и спортивных секций ежегодно посещают более 16 тыс. детей. А в большом императорском зале под названием Большая столовая — по-прежнему лучшие в городе новогодние елки.

Елена Федотова