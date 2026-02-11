«Роза Хутор» подтвердил статус участника Международной Федерации лыжных патрулей (FIPS)

Он подтверждает, что профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ) курорта обеспечивает безопасность на склонах в соответствии с мировыми стандартами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

Международная Федерация лыжных патрулей (FIPS) объединяет организации и специалистов, отвечающих за безопасность в горах по всему миру. Её задача — обмен опытом и знаниями о современных технологиях спасения, методах оказания медицинской помощи при травмах, ведении поисковых работ, обсуждение правовых аспектов управления рисками и профилактики несчастных случаев на склонах. Для этого раз в два года проводится профессиональный конгресс FIPS. Первый конгресс прошёл в 1979 году в Канаде.

«Основная задача профессионального аварийно-спасательного формирования «Роза Хутор» — обеспечить безопасность гостей: от профилактики чрезвычайных ситуаций до помощи пострадавшим и их эвакуации»,— рассказывает начальник ПАСФ «Роза Хутор» Константин Тябин.— «Нам крайне важен доступ к актуальным знаниям и методикам, поэтому вступление в FIPS открывает новые возможности для подготовки специалистов. Примечательно, что и нам есть чем поделиться с коллегами. В 2018 году впервые в России Конгресс Международной Федерации лыжных патрулей прошел именно на «Роза Хутор», собрав представителей 16 стран. Особенно зарубежных гостей заинтересовал наш опыт по обеспечению лавинной безопасности, ведь сход снега — одна из главных угроз в горах».

Служба спасения «Роза Хутор» создана в 2011 году. Сегодня в ее составе — 67 профессионалов. Каждый проходит обучение и аттестацию в учебных центрах МЧС России, имеет официальный статус спасателя и подтверждает квалификацию каждые три года. Зимой в зоне ответственности службы — 105 километров трасс «Роза Хутор», крупнейшая в стране зона катания. Перед открытием склонов спасатели инспектируют их, устанавливают предупреждающие знаки и сообщают службе эксплуатации курорта о готовности участков. Примерно раз в полчаса спасатели проводят мониторинг состояния трасс. На склонах сотрудников ПАСФ «Роза Хутор» легко узнать по черной форме с ярким зеленым крестом. Среди них — единственная спасатель прекрасного пола, Марина Крошкина.

«Большинство несчастных случаев на склоне происходит из-за человеческой беспечности. На курорте установлено более трех тысяч предупреждающих знаков, но, к сожалению, для многих это скорее призыв к действию. Наиболее сложные ситуации возникают с теми, кто катается вне трасс. Не зная рельефа, они в лучшем случае теряются, а в худшем — получают травмы. Спрашиваешь: «Зачем поехали? Ведь стоят запрещающие знаки!» А в ответ: «Мы не подумали, что будет опасно»,— поделилась сотрудница ПАСФ «Роза Хутор» Марина Крошкина.

Круглосуточную готовность службы к реагированию на любые ситуации обеспечивают оперативные дежурные. Они координируют поисково-спасательные работы, поддерживают связь со спасательными подразделениями Краснодарского края и Южного федерального округа, а также оперативно информируют все смежные подразделения курорта. ПАСФ «Роза Хутор» оснащено автомобилем повышенной проходимости, снегоходами, квадроциклами, багги, санями-прицепами для транспортировки пострадавших и горноспасательными носилками акья. На курорте регулярно проходят тренировки спасателей, включая отработку ситуаций по эвакуации с канатных дорог. Для этого сотрудники Профессионального аварийно-спасательного формирования постоянно совершенствуют навыки промышленного альпинизма.

Историческая справка: «Роза Хутор» последовательно развивает международное сотрудничество в рамках FIPS. В 2014 г. делегация курорта впервые приняла участие в конгрессе FIPS в Канаде. В 2016 г. курорт представил свою кандидатуру на проведение следующего конгресса в Италии и получил право принять его. В 2018 году конгресс FIPS впервые прошёл в России — на площадке «Роза Хутор». В 2019 представители «Роза Хутор» участвовали в работе конгресса в Аргентине. В 2022 году на фоне осложнившейся международной обстановки курорт принял решение воздержаться от участия в конгрессе FIPS во Франции, хотя ограничений со стороны FIPS не поступало. В 2026 году проведение конгресса FIPS запланировано в Канаде. Продолжая курс на развитие передовых стандартов безопасности гостей на склонах, команда «Роза Хутор» намерена продолжать активно участвовать в работе FIPS, внедрять лучшие мировые практики и делиться опытом с коллегами из разных стран.

https://rosakhutor.ru/

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»