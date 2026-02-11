Железнодорожное сообщение между Курском и Курчатовом возобновят 12 февраля

С 12 февраля по маршруту «Курск — Лукашевка» и в обратном направлении будут следовать две пары пригородных составов. Поезда будут останавливаться на модульном вокзале в Курчатове. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Поезда будут ходить по следующему расписанию:

первый состав отправится со станции «Курск» в 07:30 и прибудет на станцию «Лукашевка» в 08:47;

второй — начнет маршрут со станции «Лукашевка» в 09:07 и завершит его на станции «Курск» в 10:22;

третий поезд отправится со станции «Курск» в 17:50 и приедет на станцию «Лукашевка» в 19:07;

четвертый — начнет маршрут со станции «Лукашевка» в 19:27 и прибудет на станцию «Курск» в 20:43.

Движение пригородных поездов на отрезке «Курск — Курчатов» было приостановлено в августе 2024 года, когда в регион вторглись ВСУ. Решение было связано с введением режимов ЧС и КТО.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что во время боевых действий на курском направлении погибли 445 мирных жителей, еще 553 получили ранения.

Кабира Гасанова