В Ставропольском крае господдержку агросектора увеличили на 30%

В Ставропольском крае на 30% увеличили господдержку малого агробизнеса. Основными получателями помощи станут фермеры и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Кроме того, для аграриев стал доступен новый вид поддержки — субсидии до 60% на покупку техники, оборудования, саженцев и сельхозживотных, а также на развитие сельского туризма. С 2025 года в регионе действует принцип: чем больше бизнес инвестирует собственных средств, тем выше размер государственного гранта.

Власти региона также расширят охват поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей, планирующих открыть агробизнес. Для них предусмотрены гранты на развитие фермерских или личных подсобных хозяйств. Отмечается, что специалисты краевого министерства сельского хозяйства окажут профессиональные консультации для запуска собственного дела.

Константин Соловьев