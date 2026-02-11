В МВД Кубани прокомментировали стрельбу в техникуме в Анапе
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю прокомментировали стрельбу в анапском техникуме. Согласно предварительным данным, один из студентов учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия в холле здания.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В результате произошедшего пострадали три человека, сейчас им оказывается медицинская помощь. Стрелявшего задержали.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и других правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося и мотивы действий задержанного устанавливаются.