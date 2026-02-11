На Кубани количество активных резюме в январе 2026 года выросло на 64%

В январе 2026 года рынок труда Краснодарского края столкнулся с заметным ростом конкуренции со стороны соискателей. По данным hh.ru, которые приводит «Бизнес ФМ Краснодар», число активных резюме за месяц увеличилось на 64% по сравнению с декабрем и достигло 66,3 тыс., тогда как количество вакансий выросло лишь на 4%, до 24 тыс. В результате нагрузка на одно рабочее место составила 11,5 резюме.

В числе наиболее востребованных специалистов оказались менеджеры по продажам — работодатели разместили свыше 2,1 тыс. предложений со средней зарплатой 99,8 тыс. руб. Также в тройку вошли электромонтажники (более 1,3 тыс. вакансий, около 160 тыс. руб.) и продавцы-консультанты (свыше 1,2 тыс. вакансий, 55,3 тыс. руб.). Водители, занимавшие лидирующие позиции в декабре, в январе из первой тройки выбыли.

Эксперты отмечают, что декабрь и январь традиционно характеризуются сниженной активностью работодателей, что усиливает сезонные колебания на рынке труда.

Вячеслав Рыжков