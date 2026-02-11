Рядом с техникумом в Анапе произошла стрельба
В Анапе рядом с одним из техникумов произошла стрельба, задержан молодой человек. По предварительным данным, ранены три местных жителя, в том числе охранник. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, официального подтверждения информации на данный момент нет.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
Согласно предварительным данным, молодой человек открыл стрельбу у здания техникума. В задержании участвовали бойцы Росгвардии.
Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. По предварительной информации, охранник получил тяжелое ранение.