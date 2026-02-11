В Ростове-на-Дону началась реконструкция первого бассейна ливневой канализации

В Ростове-на-Дону началась реализация масштабного проекта по модернизации ливневой канализации стоимостью свыше 73 млрд руб. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Подрядчик ООО «СоюзДонСтрой» приступил к земляным работам по созданию котлованов и подготовительным мероприятиям на строительной площадке для возведения локального очистного сооружения. Параллельно ведется обустройство временной подъездной дороги к месту установки объекта.

Проект реконструкции включает пять этапов и предусматривает строительство двух очистных сооружений, двух канализационно-насосных станций и прокладку 80 км сетей ливневой канализации. По словам властей, реализация проекта должна решить проблему затопления территорий на улицах Малиновского, Доватора, Мадояна и в жилом районе Левенцовский. Модернизация охватит территории Советского и Железнодорожного районов города.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что регион получил из федерального бюджета дополнительно 3 млрд руб. для ускорения строительства ливневой канализации в Ростове-на-Дону

Константин Соловьев