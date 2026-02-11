На Ставрополье предпринимательницу подозревают в мошенничестве с соцвыплатами

В Ставропольском крае индивидуального предпринимателя подозревают в мошенничестве при получении более 300 тыс. руб. социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Следствие считает, что жительница села Китаевского подала в госучреждение заявку на получение субсидии для открытия салона красоты, но представила бизнес-план и ложную информацию о своих доходах. Таким образом, подозреваемая получила на банковский счет единовременную выплату, но потратила по своему усмотрению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Константин Соловьев