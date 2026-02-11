На Старополье выявлен картельный сговор на 100 млн рублей при поставке счетчиков

Арбитражный суд Ставропольского края поддержал позицию УФАС о наличии картельного сговора между тремя хозяйствующими субъектами — участниками закупки счетчиков электроэнергии на 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Антимонопольный договор был заключено с целью поддержания цен на торгах.

«Организации отказались от конкурентной борьбы. Контракты заключались с минимальным снижением НМЦК»,— пояснили в ведомстве.

Кроме этого, установлено, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах.

Нарушители оштрафованы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Наталья Белоштейн