На Старополье выявлен картельный сговор на 100 млн рублей при поставке счетчиков
Арбитражный суд Ставропольского края поддержал позицию УФАС о наличии картельного сговора между тремя хозяйствующими субъектами — участниками закупки счетчиков электроэнергии на 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Антимонопольный договор был заключено с целью поддержания цен на торгах.
«Организации отказались от конкурентной борьбы. Контракты заключались с минимальным снижением НМЦК»,— пояснили в ведомстве.
Кроме этого, установлено, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах.
Нарушители оштрафованы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.