В многоэтажке в Ставрополе взорвался страйкбольный баллон

В многоквартирном доме по ул. Матрены Наздрачевой, 3/3 корп. 1 в Ставрополе в результате разгерметизации, произошел взрыв баллона для заправки страйкбольного оборудования без последующего возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Погибших и пострадавших нет. Повреждено остекление балкона.

Последствия хлопка ликвидируют 40 человек и 15 единиц техники.

Наталья Белоштейн