В многоэтажке в Ставрополе взорвался страйкбольный баллон
В многоквартирном доме по ул. Матрены Наздрачевой, 3/3 корп. 1 в Ставрополе в результате разгерметизации, произошел взрыв баллона для заправки страйкбольного оборудования без последующего возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Погибших и пострадавших нет. Повреждено остекление балкона.
Последствия хлопка ликвидируют 40 человек и 15 единиц техники.