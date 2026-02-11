Суд в Сочи арестовал экс-депутата парламента Абхазии Гарри Кокая

Центральный районный суд Сочи по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата парламента Абхазии Гарри Кокая. Он обвиняется в совершении разбоя в особо крупном размере, следует из данных на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Кокая известен, в частности, тем, что осенью 2021 года произвел пять выстрелов в воздух из пистолета Glock на территории, прилегающей к ресторану Rina на набережной Махаджиров в Сухуме. Прибывшим на место сотрудникам милиции депутат, как утверждается, отказался выдать оружие и покинул место происшествия. Позже его задержали.

Гарри Кокая был избран в парламент Абхазии в 2020 году вместо Аслана Бжании, ставшего президентом республики.

Вячеслав Рыжков