Средняя цена квадратного метра в новостройках Дона достигла 135,7 тысяч рублей

В четвертом квартале 2025 года средняя цена квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Ростовской области составила 135,7 тыс. руб. По этому показателю регион занял третье место в ЮФО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидером по стоимости квадратного метра в новостройках стал Краснодарский край (152,6 тыс. руб.) на втором месте рейтинга разместилась Адыгея (143,8 тыс. руб.) на третьем — Ростовская область (135,7 тыс. руб.).

В тот же период медианная цена квадратного метра на первичном рынке в ЮФО составила 146,9 тыс. руб., на вторичном рынке — 109 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в конце 2025 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Ростова составила 126 тыс. руб. По сравнению с ноябрем, цена практически не изменилась (+0,1%). В годовом выражении средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,3%, что ниже среднего показателя по всем городам-миллионникам.

Наталья Белоштейн