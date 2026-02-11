Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье подрядчиков по вывозу мусора заподозрили в мошенничестве

В Ставропольском крае в отношении директора фирмы по вывозу мусора и ее учредителя возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму почти 1 млн руб. при ликвидации свалок в Левокумском округе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что контракты с подрядчиком на ликвидацию несанкционированных мест складирования отходом между администраций Левокумского округа и директором предприятия были заключены в 2024 году. Подозреваемые в ходе передачи результатов заказчику внесли в документацию ложные данные о количестве и стоимости выполненных работ.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю уточнили, что по условиям договоров, твердые коммунальные отходы (ТКО) должны были быть перевезены на специализированный полигон с помощью самосвалов. Однако фигуранты перевезли ТКО на ближайший полигон.

Наталья Белоштейн

