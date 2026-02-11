Вологодская область предложила кандидатуру в новый состав ЦИК

Законодательное собрание Вологодской области поддержало инициативу губернатора и направит в Совет Федерации кандидатуру для назначения в Центральную избирательную комиссию РФ. Речь идет о действующем заместителе председателя ЦИК Николае Булаеве. Об этом сообщил председатель регионального парламента Роман Заварин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Заварин напомнил, что согласно федеральному законодательству, Совет Федерации назначает пять из пятнадцати членов ЦИК именно из числа кандидатур, предложенных субъектами Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Совет Федерации планирует проголосовать за назначение новых членов ЦИК по своей квоте в первой декаде марта. Полномочия нынешних пяти членов комиссии, представляющих палату регионов, истекают в конце марта. В их числе — заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Андрей Маркелов