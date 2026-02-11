Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура Майкопского района остановила вывод из оборота 18,5 га особо ценных земель

Прокуратура Майкопского района пресекла попытку вывода из сельхозоборота особо ценных земель. Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки исполнения земельного законодательства установлено, что в 2024 году физическое лицо приобрело девять участков общей площадью более 18,5 га, относящихся к сельхозугодьям с многолетними насаждениями, подлежащими особой охране. Для них был установлен вид разрешенного использования «садоводство».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Впоследствии собственник, вопреки требованиям закона о минимальных размерах вновь образуемых сельхозучастков, разделил массив на 254 отдельных надела. Из них 127 были реализованы третьим лицам по договорам купли-продажи и мены. По данным прокуратуры, покупателям сообщалась недостоверная информация о возможности возведения некапитальных строений и планах по созданию инфраструктуры — дорог, объектов общего пользования, в том числе гостевых домов, бани, сезонного бассейна и ресторана.

Надзорное ведомство полагает, что фактической целью сделки было не использование земель по целевому назначению для выращивания плодовых и ягодных культур, а их дробление и последующая перепродажа на фоне роста рыночной стоимости участков в Майкопском районе.

По иску прокуратуры Майкопский районный суд признал договоры купли-продажи и мены ничтожными. Судебное решение предусматривает исключение из ЕГРН сведений о правах собственности на образованные участки и восстановление записей о первоначальных наделах. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Вячеслав Рыжков

