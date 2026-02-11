В Тюмени скончался первый председатель счетной палаты области Сергей Шерегов

Первый председатель счетной палаты Тюменской области Сергей Шерегов умер на 85-м году жизни, сообщила спикер Тюменской городской думы Светлана Иванова на своей странице «ВКонтакте». «Депутаты глубоко скорбят вместе с родными и близкими о невосполнимой утрате»,— добавила она.

Фото: Страница Светланы Ивановой «ВКонтакте»

Фото: Страница Светланы Ивановой «ВКонтакте»

Господин Шерегов начал трудовой путь в Свердловском монтажном управлении с должности электромонтера в 1960-1961 годах, позже переехал в Тюменскую область: с 1964 года был электромонтером Тюменского судостроительного завода, с 1965-го — механиком Тюменского автобусного парка, с 1966 года — первым секретарем объединенного комитета комсомола Тюменского горкома ВЛКСМ. В 1968-1990 годах работал в монтажных управлениях трестов «Уралэлектромонтаж» и «Сибэлектромонтаж»: прошел путь от мастера участка до главного инженера.

В 1990 году Сергей Шерегов был избран депутатом, председателем Ленинского районного совета народных депутатов Тюмени, в 1991 году назначен главой Ленинского района города. С 1996 года работал вице-мэром, в том же году получил пост председателя созданной счетной палаты Тюменской области, который занимал до 2007 года.

«Оставил заметный след и в общественной жизни: был президентом Федерации бокса Тюмени, мастером спорта СССР по боксу, учредителем Тюменского регионального благотворительного фонда "Признание". Сергей Александрович стремился помочь каждому к нему обратившемуся жителю, был компетентным профессионалом и сильным управленцем, добрым и открытым человеком»,— написала Светлана Иванова.

Василий Алексеев