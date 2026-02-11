Экс-заведующую свердловской поликлиники осудили за поддельный диплом врача

Североуральский городской суд вынес приговор бывшей заведующей поликлиникой, обвиняемой в использовании поддельных документов для получения должности врача-терапевта и руководителя медицинского учреждения. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, женщина представила фальшивые дипломы о высшем медицинском образовании и об окончании ординатуры по терапии, что позволило ей занять ответственные позиции в ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимая начала работу в медучреждении в качестве фельдшера. После предоставления поддельных документов она перешла на должность участкового врача-терапевта, а затем была назначена заведующей поликлиникой. Она занимала руководящую должность на 0,5 ставки и вскоре уволилась по собственному желанию. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

«Обвинение настаивало, что действия подсудимой создавали потенциальную угрозу для здоровья пациентов, поскольку она занимала ответственные должности, не имея необходимой квалификации»,— сообщили в пресс-службе судов.

Дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства — без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсудимой. Суд признал ее виновной в совершении преступления, однако учел отсутствие реального вреда, положительные характеристики, наличие несовершеннолетних детей и участие в благотворительной деятельности. В результате ей назначено наказание в виде ограничения свободы на два месяца.

Приговор пока не вступил в законную силу. Решение может быть обжаловано в установленном порядке.