Бывшему первому вице-мэру Прокопьевска предложили возглавить муниципалитет

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил бывшему первому заместителю мэра Прокопьевска Константину Коробкину выдвинуться в качестве кандидата на пост главы одного из муниципалитетов. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам губернатора, основанием для предложения, сделанного в ходе рабочей встречи, стала успешная работа господина Коробкина в Прокопьевске. «Я сегодня приступлю к сбору документов для участия в конкурсе»,— ответил Константин Коробкин. При этом участники рабочей встречи не указали, о каком муниципальном образовании идет речь.

В мэрии Прокопьевска господин Коробкин работал с апреля 2022 года. В ноябре 2025-го сообщил о том, что покидает пост первого вице-мэра.

Валерий Лавский

