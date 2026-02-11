Уральцы чаще всего выписывают газеты «АиФ», «Пенсионер» и «1000 советов»

Самыми популярными печатными изданиями, распространяемые по почтовой подписке на Урале, стали газеты «Аргументы и факты», «Пенсионер» и «1000 советов». Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе «Почты России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Почты России» Фото: Пресс-служба «Почты России»

В пятерку популярных изданий среди подписчиков Урала также вошли «ЗОЖ» (Здоровый образ жизни) и «Уральский садовод».

«Помимо массовых изданий, подписчики проявляют интерес к "желтой" и развлекательной прессе. Лидерами в этой категории являются газета "Жизнь", "Экспресс газета" и глянцевый журнал "Караван историй"»,— отметили в пресс-службе.

Представители «Почты России» признали, что за два года тиражи большинства изданий снизились. «Эта общероссийская тенденция связана с постепенной цифровизацией контента и изменением медиапотребления»,— пояснили в пресс-службе.

Директор группы регионов Урал Наталья Алемасова добавила, что несмотря на общее снижение тиражей, у печатных СМИ на Урале остается своя лояльная и постоянная аудитория. «Люди ценят традицию, возможность отложенного чтения без гаджетов и доверяют любимым изданиям. Наша задача — обеспечить бесперебойную и своевременную доставку газет и журналов в любой уголок округа»,— сказала она.

Николай Яблонский