В Ростове-на-Дону зафиксировали двухкратное снижение фактов получения взяток
В Ростове-на-Дону правоохранители по итогам 2025 года зафиксировали 52 факта получения взятки. В 2024 году таких преступлений было 127. Об этом пишет портал donnews со ссылкой на начальника штаба УМВД по донской столицы Эйнура Ахмедова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Отмечается, что фактов дачи взятки также стало меньше. В прошлом году полицейские выявили 33 случая, в 2024 году — 37. Сократилось и количество преступлений по статьям о превышении должностных полномочий и растрате: в 2024 году насчитывалось 203 факта, в 2025 — 146. Правоохранители также пресекли 141 факт хищения бюджетных средств.
Однако во всей Ростовской области в 2025 году выявили на 77% больше фактов дачи взятки, чем годом ранее. Всего за год в регионе зарегистрировали 565 коррупционных эпизодов, к уголовной ответственности привлекли 119 человек. Уточняется, что средний размер взятки увеличился в 2,2 раза и достиг 1,2 млн руб.