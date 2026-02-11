В Ростове-на-Дону зафиксировали двухкратное снижение фактов получения взяток

В Ростове-на-Дону правоохранители по итогам 2025 года зафиксировали 52 факта получения взятки. В 2024 году таких преступлений было 127. Об этом пишет портал donnews со ссылкой на начальника штаба УМВД по донской столицы Эйнура Ахмедова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что фактов дачи взятки также стало меньше. В прошлом году полицейские выявили 33 случая, в 2024 году — 37. Сократилось и количество преступлений по статьям о превышении должностных полномочий и растрате: в 2024 году насчитывалось 203 факта, в 2025 — 146. Правоохранители также пресекли 141 факт хищения бюджетных средств.

Однако во всей Ростовской области в 2025 году выявили на 77% больше фактов дачи взятки, чем годом ранее. Всего за год в регионе зарегистрировали 565 коррупционных эпизодов, к уголовной ответственности привлекли 119 человек. Уточняется, что средний размер взятки увеличился в 2,2 раза и достиг 1,2 млн руб.

Константин Соловьев