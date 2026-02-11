На Дону средняя цена подержанного автомобиля выросла на 3,5%

В конце января 2026 года средняя стоимость подержанного автомобиля увеличилась на 3,5% год к году и достигла 1,5 млн руб. При этом доступнее стали некоторые модели BMW, Geely и Mercedes. Об этом сообщает Авто.ру Бизнес со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Эту динамику эксперты связывают с ростом предложения со стороны дилеров: к концу января их доля увеличилась до 19%, что на 3% превышает показатели сентября-октября. В январе в сравнении с декабрем, отмечен и рост спроса со стороны покупателей на 6%.

При этом исследование рынка показало, что определенные модели автомобилей стали доступнее. Так, в топ подешевевших в регионе за месяц автомобилей вошли Porsche Cayenne (-12,9%; до 9,3 млн руб.), BMW 3 серии (-8,7%; до 1,2 млн руб.), Geely MK (-6,3%; до 295 тыс. руб.), Mercedes-Benz GLA (-5,6%; до 1,9 млн руб.), Nissan Qashqai (-4,8%; до 1,9 млн руб.).

Наталья Белоштейн