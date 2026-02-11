Бастрыкин поручил доложить о деле, связанном с избиением ребенка в Нижнем Тагиле
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего в Свердловской области. По данным Следкома, в Нижнем Тагиле группа подростков окружила сверстника, после чего один из них нанес ему удары.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В сообщениях в социальных сетях указывается, что противоправные действия могли происходить ранее неоднократно.
Глава Следственного комитета направил поручение и.о. руководителя следственного управления по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.