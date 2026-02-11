Кубань лидирует по количеству новых ТЦ в ЮФО

В 2026 году в Южном федеральном округе планируется ввод четырех торговых центров общей арендопригодной площадью 78,9 тыс. кв. м, сообщили «Эксперту Юг» в NF GROUP. Три объекта откроются в Краснодарском крае, суммарная площадь составит 60 тыс. кв. м.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Новороссийске заработает AQUA Mall площадью 27,5 тыс. кв. м, в Краснодаре откроется ТЦ «Мир» на 25,6 тыс. кв. м, в Сочи планируется запуск торгового центра площадью 7 тыс. кв. м.

Четвертый объект — «М4 Молл» площадью 18,8 тыс. кв. м — появится в Ростове-на-Дону. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF GROUP Евгении Хакбердиевой, после насыщения рынка ключевых агломераций ЮФО в 2024 году и паузы 2025 года, 2026 год ознаменуется новой фазой развития с фокусом на Новороссийск и Сочи.

Вячеслав Рыжков