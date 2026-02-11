В КБР количество предпринимателей увеличилось на 8,3%

В Кабардино-Балкарии по итогам 2025 года насчитывается 24,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 8,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, в прошлом году в регионе было зарегистрировано более 6 тыс. новых субъектов МСП, в том числе 759 юридических лиц. Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 10%, а число новых юридических лиц — на 14,5%.

Сельское хозяйство составляет около 20% валового регионального продукта, торговля — 17,5%. Существенную роль также играют строительство и промышленный комплекс республики.

Константин Соловьев