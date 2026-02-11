В Симферопольском районе Крыма достроили 24 км сетей газоснабжения

В Симферопольском районе Крыма завершено строительство сетей газоснабжения в селе Ключи. Протяженность новых газопроводов составила около 24 км, работы профинансированы за счет федерального бюджета с софинансированием из бюджета Крыма, общая стоимость проекта превысила 251 млн руб., сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» газопроводы подведены к 99 домовладениям. По поручению президента России газ проведен до границ участков без привлечения средств жителей. В настоящий момент ведется заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ внутри участков.

С 2014 года природный газ был проведен в 11 населенных пунктов Симферопольского района, включая село Строгоновка, где в 2025 году построен газопровод протяженностью более 100 км, обеспечивший 1711 квартир и домовладений. Власти отмечают, что программа газификации района продолжится до полного охвата всех населенных пунктов и домов.

Вячеслав Рыжков