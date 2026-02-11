На Ставрополье чиновников оштрафовали за некачественную уборку снега

В Новоселицком округе руководителей территориальных отделов администрации оштрафовали на общую сумму в 160 тыс. руб. за несвоевременную очистку дорог от снега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в январе 2026 года на автомобильных дорогах местного значения образовалась гололедица, однако уборку дорог от снега вовремя не произвели.

«Несвоевременная очистка автомобильных дорог влечет за собой негативные последствия в виде дорожно-транспортных происшествий и ограничения движения транспорта», — отмечается в сообщении.

Восемь руководителей территориальных отделов привлекли к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Результаты работы администрации округа по содержанию улично-дорожной сети находятся на контроле районной прокуратуры.

Константин Соловьев