Петербуржец остался без внедорожника из-за долга по алиментам в 1,5 млн рублей

Игнорирование обязанностей по выплате алиментов на двух детей привело к изъятию автомобиля УАЗ «Патриот» у жителя Санкт-Петербурга. Долг отца почти дошел до 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд постановил, что 45-летний петербуржец должен выплачивать треть от всех доходов на содержание десятилетней дочери и 13-летнего сына. Мужчина систематически уклонялся от решения и не принимал участия в воспитании детей.

Судебному приставу пришлось арестовать внедорожник, поскольку в добровольном порядке петербуржец ничего не выплатил. Автомобиль будет продан, деньги со сделки поступят в пользу детей.

Татьяна Титаева