Первая стоматология в России, которая внедряет антистресс-терапию с собаками

Более 50% людей боятся стоматологического лечения. Для решения этой проблемы стоматология «Фамилия» представляет уникальный для российского здравоохранения подход — комплекс канистерапии. Он заключается в том, что канистерапевт и собака-ассистент находятся рядом с пациентом и помогают снизить уровень тревожности перед посещением стоматолога.

Врач — Виктория Степанян

Фото: Клиника «Фамилия»

Проект реализуется на базе клиники «Фамилия» совместно с московской «Лабораторией канистерапии» с 8 по 14 февраля 2026 года в Краснодаре по адресу: ул. Алма-Атинская, 40. Основная цель — помочь пациентам настроиться на лечение в дружелюбной атмосфере.

«Наша задача — убрать барьеры на пути пациента к здоровой улыбке. Для взрослых взаимодействие с питомцем — это возможность отвлечься и расслабиться, а для детей — радостные эмоции»,— комментирует основатель клиники, Максим Николаевич Лавриненко.

Перед приемом пациенты смогут провести 15-20 минут в специально организованной зоне холла в сопровождении сертифицированного канистерапевта и собаки-ассистента. Комплексный подход способствует снижению уровня кортизола, нормализации артериального давления, а также повышению выработки эндорфинов. В мировой практике метод доказал свою эффективность в работе со стрессом и тревожными расстройствами.

