Невостребованность электричек в Ростове связали с устаревшей инфраструктурой

Проект «Городская электричка» в Ростове-на-Дону не набрал ожидаемую популярность у пассажиров. На пассажиропоток не повлияло даже установленное расписание. Об этом сообщила заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова в эфире телеканала «Дон 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации госпожи Беликовой, главная проблема — старая инфраструктура: железнодорожные пути плохо интегрированы с новыми жилыми районами.

Министр отметила, что для популяризации проекта нужны новые платформы и удобные пересадки. Однако их создание требует значительных затрат. Например, одна платформа может стоить 100 млн руб. Региональные власти и РЖД ищут источники финансирования для этих работ.

Пассажиры ростовской электрички сталкиваются с еще одной проблемой — приобретением билетов. Проект единого пересадочного тарифа, который предполагал бы возможность бесплатной пересадки с автобуса на электричку, пока остается нереализованным по техническим причинам.

Наталья Белоштейн