В Ростове-на-Дону порыв оставил без воды несколько улиц в ЗЖМ

В Советском районе Ростова-на-Дону произошел порыв водопроводных сетей на улице Прогрессивная, из-за чего несколько домов остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовводоканала».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что аварийные службы уже приступили к ремонту поврежденного участка. Временные ограничения затронули жителей домов по проспекту Коммунистическому, 19-23, улицам Прогрессивной и 2-й Краснодарской, 68-72.

Подачу воды планируют восстановить сегодня до 18:00.

Константин Соловьев