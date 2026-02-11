Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону порыв оставил без воды несколько улиц в ЗЖМ

В Советском районе Ростова-на-Дону произошел порыв водопроводных сетей на улице Прогрессивная, из-за чего несколько домов остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовводоканала».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что аварийные службы уже приступили к ремонту поврежденного участка. Временные ограничения затронули жителей домов по проспекту Коммунистическому, 19-23, улицам Прогрессивной и 2-й Краснодарской, 68-72.

Подачу воды планируют восстановить сегодня до 18:00.

Константин Соловьев

Новости компаний Все