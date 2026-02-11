Дагестан лидирует в СКФО по ценам на жилье

Росстат зафиксировал в Дагестане самую высокую среднюю цену квадратного метра жилья на Северном Кавказе за IV квартал 2025 года. На первичном рынке этот показатель достиг 118,6 тыс. руб., на вторичном — 101,3 тыс. руб., что опережает все регионы СКФО. Средняя цена по округу составила 100,4 тыс. руб. на первичке и 88,4 тыс. руб. на вторичке, подчеркивая лидерство республики.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ставропольский край следует за Дагестаном: застройщики продают новостройки по 108,9 тыс. руб. за кв. м, а вторичка стоит 99,3 тыс. руб. Карачаево-Черкесия показывает 78,4 тыс. руб. на первичном рынке и лидирует на вторичном с 100,2 тыс. руб., обгоняя Ставрополь. Чечня фиксирует 92,2 тыс. руб. в новостройках и 89,1 тыс. руб. на вторичке, Северная Осетия — 84,5 тыс. руб. и 83,9 тыс. руб., Кабардино-Балкария — 78,1 тыс. руб. и 80,1 тыс. руб., а Ингушетия замыкает список с 60 тыс. руб. на первичке и 61,2 тыс. руб. на вторичке.

Ранее отмечался взрывной рост цен в Махачкале: в 2025 году квадрат на вторичке подорожал до 120,9 тыс. руб., прибавив 25% к уровню 2024 года, что сделало столицу Дагестана лидером среди 50 крупнейших рынков России. Аналитики «Циан» в сентябре 2025-го фиксировали 122,9 тыс. руб. за кв. м вторички в Махачкале (+7% к прошлому году), а с начала года рост достиг 3% до 119,6 тыс. руб. СберИндекс в декабре 2025-го отметил 91,7 тыс. руб. на вторичке (+0,6% за месяц). Рост цен связывают с высокой востребованностью: Махачкала вошла в тройку СКФО по дорогим квартирам (до 19 млн руб.), а частные дома в Дагестане в 2024-м стоили до 13,5 млн руб. (+3,1%).

Эксперты объясняют ситуацию урбанизацией, федеральными проектами и миграцией: Дагестан привлекает инвестиции в инфраструктуру, что толкает цены вверх, несмотря на высокий уровень безработицы в 2024-м. Жилье в республике остается доступнее общероссийского уровня (135 тыс. руб. в миллионниках), но опережает соседей по темпам. Застройщики фокусируются на бизнес-классе (26% предложения), подогревая средние цены.

Станислав Маслаков