Кассационный суд постановил пересмотреть дело о ДТП в Ростове-на-Дону

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) отменил штраф водителю из Ростова-на-Дону за дорожно-транспортное происшествие, произошедшее осенью 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как следует из сообщения, водитель выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с другим автомобилем. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону при поддержке Ростовского областного суда признал его виновным по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков) и назначил штраф. Суды считали, что водитель нарушил требования пункта 13.9 Правил дорожного движения и дорожного знака 2.4 «Уступи дорогу».

Однако кассационная инстанция признала эти выводы преждевременными. Суд отметил, что нижестоящие инстанции не исследовали вопрос наличия преимущества движения другого участника ДТП с учетом того, что он ехал по главной дороге задним ходом.

Согласно пункту 8.12 Правил дорожного движения, езда задним ходом разрешается при условии, что данный маневр безопасен и не создает помех другим участникам движения. Эта позиция согласуется с правовой позицией Верховного суда РФ.

В связи с указанными обстоятельствами кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону.

Константин Соловьев