Более 240 нетрезвых водителей поймали в Петербурге и Ленобласти в начале февраля

Сотрудники Госавтоинспекции остановили более 240 человек, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде выявили в 17 случаях, сообщили в пресс-службе управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Петербургу и Ленобласти.

Во время проверки 102 водителя отказались от медицинского освидетельствования. Сотрудники ГАИ составили на всех нарушителей административные протоколы. За нарушения им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность.

Полиция ранее выявила 2000 нарушений во время рейда среди таксистов. Были выявлены и водители-мигранты.

