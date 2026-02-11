В Дагестане в 2025 году число ИП выросло на 29%

Управление ФНС по Дагестану зафиксировало резкий рост индивидуальных предпринимателей в 2025 году. Республика зарегистрировала 24,3 тыс. ИП против 18,8 тыс. годом ранее, что дало прибавку в 5,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

Региональные власти связывают подъем с упрощением регистрации через цифровые сервисы ФНС. Граждане активно используют портал Госуслуг и приложение "Мой налог", что ускоряет процесс и снижает бюрократию. За январь–май 2025 года власти выдали 9,3 тыс. новых свидетельств — на 22% больше, чем за тот же период 2024-го (7,4 тыс.). Почти половина новичков — молодежь младше 36 лет, которая предпочитает сферы услуг, торговли, IT и строительства.

Аналогичный тренд охватил самозанятых: их число достигло 463,8 тыс. на конец 2025 года, прибавив 22% к 380,3 тыс. в 2024-м. Налоговики сняли с учета 117,1 тыс. плательщиков НПД, но чистый прирост сохранился благодаря ставкам 4% с физлиц и 6% с юрлиц. Самозанятые избегают отчетности и бухгалтерии, платя налог через приложение, а власти предлагают субсидии на оборудование и обучение.

Махачкала лидирует по регистрациям, за ней следуют Хасавюрт и Дербент. Центр «Мой бизнес» помогает с господдержкой, включая нацпроект по малому предпринимательству. Поступления от самозанятых достигли 157 млн руб. за первые месяцы, что усиливает бюджет. ФНС прогнозирует рост НПД на 20–25% к концу 2026 года, несмотря на сбои в приложении и проблемы с интернетом в районах, которые мешают работе ИП и самозанятых.

Станислав Маслаков