В центре Новочеркасска 13 февраля перекроют движение транспорта

В Новочеркасске 13 февраля с 9:00 до 10:40 будет ограничено движение автомобильного транспорта из-за проведения мероприятий, посвященных 83-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Павел Исаков.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение будет перекрыто по нечетной стороне спуска Красного от пл. Ермака и до ул. Александровской, а также по четной стороне ул. Александровской от спуска Красного до городской поликлиники.

Глава города попросил водителей заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.

Наталья Белоштейн