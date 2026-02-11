Над Каспийским морем сбили беспилотник

Над акваторией Каспийского моря средства противовоздушной обороны утром уничтожили один украинский беспилотник. Об этом сообщает в сводке Минобороны России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в период с 7:00 до 9:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», утром 11 февраля в районе административной границы Моздокского района Северной Осетии и Ставропольского края, недалеко от станицы Павлодольской, сбили БПЛА.

Константин Соловьев