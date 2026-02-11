Ставропольский край в 2025 году удвоил экспорт молочной продукции

Ставропольские производители молочной продукции резко нарастили поставки за рубеж, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона. В 2025 году они отправили товаров на $450 тыс. — почти вдвое больше, чем в 2024-м. Регион активно осваивает рынки Ближнего Востока, Закавказья, Восточной Европы и Азии, отправляя сыр, сливочное масло, творог и мороженое.

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин подчеркнул успехи агропромышленного комплекса. «Агропромышленный комплекс Ставрополья продолжает наращивать экспортный потенциал. Одно из направлений — реализация молочных товаров. Так, поставки за прошлый год выросли почти в два раза, до $450 тыс.»,— отметил он. В крае действуют около 40 производителей молочки, которые справляются с вызовами вроде роста себестоимости благодаря господдержке.

Эта поддержка входит в региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Предприятия используют финансовые и нефинансовые меры для пищевой промышленности.

Ранние данные подтвердили тренд: за первое полугодие 2025-го экспорт молочки вырос в 2,5 раза до $117 тыс. Крупные заводы и малые предприятия вместе расширяют поставки, делая молочную продукцию брендом региона. Общий экспорт АПК края в 2025 году достиг $594,4 млн, где мясо и молочка составили весомую долю. Ставрополье отправляет товары в 83 страны, лидерами импорта стали Саудовская Аравия, Китай, Азербайджан и Грузия. Губернатор Владимир Владимиров ставит задачу диверсифицировать поставки и осваивать Центральную Азию с Ближним Востоком.

Компании региона наращивают мощности, опираясь на нацпроекты. Это укрепляет позиции Ставрополья на глобальном рынке и компенсирует внутренние трудности. Рост экспорта молочной продукции отражает общий подъем АПК, где предприятия осваивают новые ниши и расширяют ассортимент.

Станислав Маслаков