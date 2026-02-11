ГАТИ выдала 15 ордеров для продолжения восстановления домов на Невском проспекте

Специалисты продолжают приводить в порядок внешний вид исторических фасадов Невского проспекта. В январе на продолжение работ выдали 15 ордеров, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

В числе объектов, которые отреставрируют, здание Тульского поземельного банка (Невский проспект, 63). Там родился писатель Николай Лесков. Двухэтажный дом в классицистическом стиле существовал на этом участке еще в середине XIX века.

Также специалисты восстановят Дом ансамбля евангелическо-лютеранской церкви Апостола Петра (Невский проспект, 22–24). Первый храм был возведен в 1728–1730 годах. Далее был реализован проект новой церкви по эскизам Александра Брюллова. В своем историческом виде, сформировавшемся к началу XX века, храм существовал до его закрытия в 1937 году.

Работы развернутся и на фасаде Дома Демидовых (Малая Садовая ул., 3/54). Протяженный фасад здания по Невскому проспекту был оформлен в характере позднего классицизма. В 1882–1883 гг. лицевой дом был перестроен. Во второй половине XIX века объект стал центром петербургской фотографии.

Татьяна Титаева