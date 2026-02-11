В Новороссийске задержали более 21 тонны импортных грейпфрутов

В морском пункте пропуска «Новороссийск» более 21 т грейпфрутов из Турции не прошли фитосанитарный контроль. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Досмотр партии массой 21,2 т, проведенный 30 января, выявил наличие карантинного вредного объекта — средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata). Жизнеспособность насекомого подтвердила карантинная экспертиза Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

В целях предотвращения заноса и распространения вредителей партия подкарантинной продукции была обеззаражена методом фумигации в установленном порядке.

Вячеслав Рыжков