В Екатеринбурге задержали адвоката Алексея Рябцева

В Екатеринбурге силовики задержали адвоката Алексея Рябцева, представляющего интересы коммерсанта Андрея Шевнина, рассказал собеседник «Ъ-Урал». Адвоката подозревают в попытке передачи взятки свидетелю по уголовному делу Андрея Шевнина. Напомним, ему предъявлены обвинения по ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах) и по ст.17, ст. 102 УК РСФСР (пособничество в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах) за убийство двух 13-летних девочек в 1994 году.

По предварительным данным, Алексей Рябцев якобы мог передать деньги свидетелю по уголовному делу, которому было 14 лет на момент совершения преступления. Предполагается, что она была жертвой сексуального насилия, но дело по ее эпизоду закрыли из-за истечения срока давности. За деньги свидетель должна была сказать, что никакого насилия не было. По данным СМИ, по этому делу также задержали знакомых бизнесмена, участвовавших в подкупе свидетеля — Михаила Шевнина и Елену Мирюгину. Первому назначили запрет определенных действий, второй — домашний арест.

Напомним, Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Андрея Шевнина еще в 2024 году. Тогда с ним по делу проходил Василий Кузнецов. Им предъявили обвинения в убийстве 13-летних школьниц в 1994 году. По версии следствия, они спрятали трупы на берегу Чусовского озера. Изначально подозреваемых в двойном убийстве установить не удалось, несмотря на найденные улики. Спустя 30 лет сотрудники полиции задержали предполагаемых убийц: Василия Кузнецова — у него дома, Андрея Шевнина — в парке. На тот момент обвиняемым было по 18 лет.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трупы «с явными признаками криминальной смерти» обнаружили рыбаки, которые сообщили о находке в Верх-Исетское РУВД (сейчас отдел полиции №9). Полковник Горелых подчеркнул, что ранее подельники были неоднократно судимы, в том числе за половое сношение с несовершеннолетними (ст. 119 УК РСФСР) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ).

Согласно сервису kartoteka.ru, Андрей Шевнин имеет бизнес в сфере покупки и продажи недвижимости. По данным «Ъ-Урал» Василий Кузнецов отправился в зону специальной военной операции.

