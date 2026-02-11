На Ставрополье в ДТП пострадали водитель и ребенок

В Шпаковском округе два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на подъезде к Ставрополю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольскому краю.

Происшествие случилось накануне, 10 февраля. Предварительно, водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Ставрополя в направлении хутора Демино, допустил столкновение с автомобилем Hyundai, который осуществлял маневр поворота.

В результате аварии с травмами в больницу краевой столицы доставили 32-летнюю водителя Hyundai и ее 10-летнюю пассажирку.

Установлено, что за рулем второй иномарки находился 38-летний житель Ставрополя, стаж вождения которого составляет 17 лет. За последние два года привлекался к административной ответственности за нарушения четыре раза. На момент автоаварии он был трезв.

Константин Соловьев