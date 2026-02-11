Замруководителя орловского СКР назначен Сергей Шолохов

Приказом председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина заместителем руководителя орловского ведомства назначен полковник юстиции Сергей Шолохов. С 2020 года он проходил службу в Главном управлении криминалистики СКР. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома.

Фото: управление Следственного комитета России по Орловской области

Фото: управление Следственного комитета России по Орловской области

Сергей Шолохов в начале карьеры работал в органах прокуратуры, с 2007 года — в органах СКР при прокуратуре. Замещал должности следователя по особо важным делам, инспектора отдела процессуального контроля, руководителя межрайонного следственного отдела, главы отдела криминалистики орловского управления СКР и Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Сергей Шолохов стал единственным заместителем Александра Полшакова, который возглавил орловское ведомство в октябре 2025 года. На посту зама он сменил Альберта Абрамяна, который в начале прошлого года ушел на пенсию. Его увольнение произошло на фоне отставки главы ведомства Петра Юдина, ставшего первым замруководителя пензенского управления.

Алина Морозова