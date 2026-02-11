Смольный взялся за создание студенческого яхт-клуба на Петровской косе

Петербург начал реализацию проекта межвузовского студенческого яхт-клуба на Петровской косе, сообщает «Деловой Петербург». Проект включен в адресную инвестиционную программу, уже ведется проектирование учебной базы, эллинга и других объектов.

Также будет подготовлен проект по приспособлению двух исторических зданий, входящих в состав будущего клуба. Работа ведется по поручению президента, а после национализации территории через суд проект стал одним из приоритетов для городских властей.

Планируется, что клуб займет участок около 13 гектаров. Исторические здания отдадут под музей и учебные помещения. Точные сроки и стоимость строительства станут известны после получения всех необходимых экспертных заключений.

Яхтенное сообщество относится к планам неоднозначно. Поддерживая приведение территории в порядок, спортсмены опасаются, что обновленный клуб станет недоступным для рядовых яхтсменов. Это особенно критично на фоне общей нехватки в городе инфраструктуры для парусного спорта.

Андрей Маркелов