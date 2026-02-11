УК и судебные приставы изъяли 10 кошек из квартиры в Екатеринбурге

Управляющая компания с помощью судебных приставов изъяла из квартиры в Екатеринбурге 10 кошек, сообщили в ГУФССП России по Свердловской области. Действия были предприняты в рамках исполнительного производства, инициированного из-за жалоб соседей на сильный неприятный запах, исходящий из квартиры по улице Сортировочной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФССП России по Свердловской области Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Судебный пристав-исполнитель из Железнодорожного районного отделения ГУФССП по Свердловской области направил требование о предоставлении доступа в квартиру. Должница отказалась впустить представителей служб, однако после продолжительных переговоров через дверь удалось убедить ее открыть.

В ходе осмотра в квартире газовая служба перекрыла подачу газа. Изъятых кошек передали в приют.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Свердловский областной суд разрешил жителю Нижнего Тагила держать 8 собак и 12 кошек, несмотря на жалобы жильцов дома.