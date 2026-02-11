Циклон «Тамара» принесет в Петербург осадки в виде снега

Погодные условия в Санкт-Петербурге 11 февраля будут формироваться северо-восточной периферией циклона «Тамара». В городе ожидается небольшой снег, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Такое наименование циклону дали европейские метеорологи, уточнил синоптик. В небе над Северной столицей сохранятся плотные поля облаков, дневной ход температуры будет невелик.

В Петербурге днем будет -5…-7 градусов, в Ленобласти — -5…-10. Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. В четверг прогнозируется небольшое похолодание.

Татьяна Титаева